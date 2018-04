JUHTKIRI: Särjehullus

See, et Saaremaa elanike seas on palju kalalembeseid, pole mingi üllatus. Kes käib paadiga merel, kes seisab, õng peos, jõe ääres ja ootab, et kala võtaks.

Alanud särjepüügi hooaeg on toonud mehed-naised-lapsed vee äärde ning tekitanud mõnes poes lausa jämeda soola nappuse. Püütud kala vajab ju soolamist! Kuna Nasva kauplus asub jõe lähedal, tuleb sealseid soolavarusid eriti usinasti täiendada.

Ning hoolitseda selle eest, et kalameeste jaoks muudki tarvilikku riiuleil leiduks – näiteks kalapüügivarustust. Kahju ju, kui uue konksu ostmiseks peaks linna sõitma.