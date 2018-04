“Meie hädad algasid, kui rahvamaja juhataja siirdus tööle Saaremaa valda ja kuulutati välja konkurss Kihelkonna rahvamaja juhataja ametikoha täitmiseks,” kirjutab Jaen Teär, Saaremaa vallavolikogu liige, valla kultuurikomisjoni ja revisjonikomisjoni liige, Kihelkonna osavallakogu liige ning endise Kihelkonna valla kultuurikomisjoni liige. “Kultuuri ei saa teha kellast kellani, see peaks olema tööle pürgijale a priori.”



Kihelkonna võib uhkust tunda oma kultuuritraditsioonide üle. Minu põlvkonnale oli elavaks kultuurieeskujuks August Tõkman. Meil töötavad mitmed ringid, mille juhendajad saaksid hakkama kõigega, ka rahvamaja juhtimisega.

Läbi aegade on Kihelkonnal olnud palju pillimehi ja lauljaid. On mänginud erinevad kapellid ja vokaal-instrumentaalmuusika ansamblid ning on tehtud näitemängu. Kihelkonna koori tuntakse Eestimaa paljus paigus. Siin elavaid lauljaid on mitmeid kordi plaatide poolest Eestis parimaks tunnistatud.

Tagakiusamise ohver



Eredalt on meeles Anne Tõru, kes vabatahtlikuna koordineeris kultuuritööd 1973. ja 1974. aastal. Kihelkonna koolis õppis ka praegune Lümanda rahvamaja juhataja Ulvi Põld, kes on suurepärane juht ja organisaator. Tugev organisaator oli Sirje Salong.

Teisel konkursil tuli võitjaks energiline noorhärra, endine riigiprokurör Jüri Reede. Meil kuu aega töötanud rahvamaja juhataja langes esimesest päevast peale tagakiusamise ohvriks ja mida rohkem ta tahtis töötada, seda rohkem talle kaikaid kodaratesse loobiti. Kuna rahvamaja juhtimine on ropult raske töö, siis põhjustasid vaimne ja füüsiline töö tema enda hinnangul talle tervisekahjustuse, mis oleks korvatav valla poolt koondamisel makstava ligi 12 000 euroga. Ühe kuu jooksul viidi inimene seisundisse, kus ta hakkas kannatama tagakiusamismaania all. Samas tabas teda suurusehullustus (12 000 eurot!), mis on samuti maania. Kui inimene oli riiklik süüdistaja (Õhtuleht 3.03 2006), siis sealt edasi oli ainult üks samm professionaalse kretinismini, kus kogu tema kallal sooritatud vägivald võeti lahti paragrahvideks ja süüdistuse said kõik asjaosalised ning sinna see kultuuri tegemise aeg kulus.

Ärge saage minust valesti aru, aga 1937.–1938. aastal Nõukogude Liidus elades olid süüdistajatel käed-jalad tööd täis ja nii mõnigi miljon “intelligenti” leidis oma loomuliku lõpu. Kahjuks on ajalool omadus korduda. Mõtlen seda Saaremaa vabadusvõitlejate ühingu esimehena täiesti tõsiselt.

Inimloomusele on omane näidata ennast paremast küljest ja oponente arvustada. Mõni on uhke hariduse üle, teine on palju uhkem oma harituse üle. Kahjuks on juhtide protsent

alg-, kesk- ja kõrgharidusega isikute seas võrdne ning hariduse, harituse ja intelligentsusega ei ole seal tegemist.

Liikumist ei tohi keelata



Rahvamaja ei saa ära joosta, kui juhatajat kohal pole. Samuti ei sünni kultuuri juurde, kui 8 tundi rahvamajas täis tiksuda. Rahvamajas ei tohi inimeste liikumist keelata, olgu ta siis esimene, teine või kolmas isik.

Nüüdseks juba ametist lahkunud rahvamaja juhataja arvates peaksid kõik Kihelkonnal elavad noored olema kristliku kasvatusega ja osalema avatud noortekeskuses Kihelkonna pastoraadis. Panna ühte potti noortekeskus ja pühapäevakool – see saab olla ainult haige aju sünnitis, kuigi eraldi võetuna on kõik ringid väga vajalikud. Kas ei kõla absurdsena, et eraldi noortekeskust pole tarvis, kuna sporti saab teha kooli juures.

Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde ja juurat õppinu töötagu juristina. Mul on kahju noorest inimesest, kes sattus vale töö peale.

Hr Reede, soovin teile edu uue tööotsa leidmisel. Kihelkondlaste eesmärk on leida inimene, kes korraldab kogu kultuuritööd Kihelkonnal, mitte ei ole majahoidja. Järgmisel rahvamaja juhataja ametikoha täitmise konkursil võiks kandidaadi valimisel osaleda ka osavallakogu.