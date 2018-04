Saare Kõminal lasti taeva poole hulk lõhkekehi

Koondnimetuse Saare Kõmin all korraldatud demineerimistööde käigus tegid kaitseväe ja päästeameti demineerijad Sõrve poolsaarel kahjutuks 268 Teise maailmasõja aegset lõhkekeha ja 171 padrunit.



Operatsiooni juht, päästeameti demineerimiskeskuse ekspert Kalvar Tammine ütles, et saak oli hea ja tehtud tööd täitsid eesmärki. “Mäebe külas on teadaolevalt endised suured lahingualad, mis vajavad kontrollimist, ja andsime ka inimestele ette teada, et oleme olemas. Sõrves on seda kraami palju ja kevad toob lõhkekehi maa seest välja.”

Tammise sõnul olid ka kohalikud inimesed aktiivsed leitud lahingumoonast teada andma. “Kui keegi nägi meie masinat ringi sõitmas, siis viipas ta meile käega või helistas häirekeskusse,” lausus demineerimistööde juht. “Midagi väga üllatuslikku polnud, kui üks suurem lennukipomm välja arvata. Aga muu oli kõik tavaline laskemoon.”

Neljapäeval korraldati Salme koolis ka ohutusloeng, kus demineerijad rääkisid, kuidas käituda plahvatusohtliku eseme leidmisel. Näidati ka, millised on vale käitumise tagajärjed ja tutvustati demineerijate tööd.