Saaremaa mängis end finaali

Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste poolfinaalseeria kolmas mäng Saaremaa VK ja Selver Tallinna vahel kujunes oodatust tasavägisemaks ja võõrustajad murdsid pealinnameeskonna alles viie geimilise mänguga. Võit tagas klubile koha finaalis, kirjutab portaal Saaremaa Spordisõber.

Peatreener Urmas Tali tunnistas, et mäng kujunes oodatust raskemaks. “Ma ei ütleks, et me läksime pehmemalt, aga lootsime mänguliselt natuke kergemalt hakkama saada ja ei pea siia panema niipalju sisse, kui oli vaja,” lausus ta.

Selver alustas Kuressaare spordihoones mängu bravuurikalt ning kaks esimest geimi võideti 25:20 ja 25:20. Kaitses mängiti võitluslikult ja vastuvõtt toimis. Võõrustajad olid hädas korraliku servi löömisega, vastuvõtt lonkas, rünnakut ei saadud korralikult üles ja külaliste blokk tegi kurja.

“Ma ei ütleks, et me valmis ei olnud, sest vastane mängis kaks esimest geimi väga hästi,” märkis Urmas Tali. “Me ei suutnud nii hästi ära realiseerida, et need geimid enda kasuks pöörata. Meil ei olnud ühtegi kohta, kus me oleks ise kasvõi kahe punktilise edu sisse mänginud. Nemad domineerisid ja meie servi vastuvõtt oleks pidanud olema parem, et efektiivselt igalt poolt maha lüüa.”

Siis hakkas üha paremini tööle ka saarlaste mängumootor, üha enam sattus hoogu Siim Põlluääre asemel mängu tulnud Hindrek Pulk ning kaks järgmist geimi võõrustajatele 25:19 ja 25:23. Viies geim kulges tasavägiselt, kuid Tomaš Halanda rünnak lõpetas geimi 15:13. See tähendas et Saaremaa mängib esimest korda klubi ajaloos Eesti meistrivõistluste finaalis.

“Kolmandas geimis langesid nemad rünnakul ära ja vastuvõtt hakkas lonkama,” selgitas Urmas Tali. “Meil tuli samapalju vigu sisse. Mängisime punkt-punktis, aga suutsime lõpus ära kallutada. Viies on viies, seal võid viis punkti ka ees olla, aga siis õnnestub kellelgi serviseeria ja ongi kõik.”

Võitjate parimaks kerkis täna vahetusest sekkunud Hindrek Pulk, kes tõi 18 punkti (+8), Rauno Tamme lisas 17 (+12) ja Tomaš Halanda 16 (+4) punkti.

Urmas Tali hinnangul Tartu ei libastu ja finaalseeria tuleb mängida BIGBANK-ga. Mängugraafik on aga tihe, sõidud Kuressaare ja Tartu vahel pikad. “Eks me sõidame siis lennukid, las omanikud rendivad kusagilt,” lausus treener.

“Meil see võimalus on, ma arvan, et Tartul ei ole ja mingi eelis meil ikkagi on. Tuleb teha, kuidas vaja on. Meeskond eelkõige, siis vaatame, mis edasi saab. Fännid võivad bussiga ka sõita, selles osas pole hullu.”

Alver Kivi