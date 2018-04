Saarte Hääle pikad lood nüüd veebis loetavad

Alates tänasest on Saarte Hääles ilmuvad pikad teemalood ajalehe veebiküljel tasulisena täismahus kättesaadavad.



“Kui varem on Saarte Hääl teemalugusid veebis avaldanud vaid osaliselt, siis alates tänasest on kõigil võimalik neid täismahus lugemiseks osta,” ütles ajalehe peatoimetaja Gunnar Siiner. Kõik see, mida lugejad on saanud Saarte Hääle veebiküljel varem otsast lõpuni tasuta lugeda, jääb tasuta kättesaadavaks ka edaspidi.

Oste saavad sooritada Tele2, Elisa ja Telia lepingulised ja kõnekaardi kliendid, kellel ei ole lisateenused oma mobiilsideoperaatori juures piiratud. Tehtud makse kohta laekub info mobiilsideoperaatorile, kes lisab ostusumma kliendi jooksva kuu mobiiliarvele.