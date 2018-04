Särjepüük hoogustas järsult jämeda soola müüki

Alanud särjepüügi hooaeg tõi lisanõudluse jämeda soola järele. Mõneski poes lõppes soolamissool otsa ja uute varude soetamiseks tuli teha lisatellimusi.





“Hetkel on meie poes jäme sool tõesti otsas, aga uue tarnega tuleb nõutud kaup taas müüki,” ütles Saare Selveri juhataja Iige Laes reede ennelõunal. Rimi juhataja Gaidi Juhandi tõdes, et soola on viimasel nädalal tõepoolest rohkem ostetud, kuid eelmiste aastate kogemustele tuginedes on selleks juba ette valmistatud ja kaupa rohkem tellitud. “Mitte küll tonnides, aga piisavalt,” sõnas ta.

Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) juhatuse esimees Kalle Koov ütles, et jäme sool on kalapüügi perioodil nende poodides kindlasti minev müügiartikkel, sest nagu suvel müüakse grille, nii müüakse kalapüügiperioodil siis vajaminevat kaupa.

Kõige tõsisema koormuse saab tavaliselt Nasva pood, mis peab olema valmis sadade õngemeeste soovide ja vajaduste rahuldamiseks. Neljapäeva lõunal oli poes neli-viis 10-kilost soolakotti ja lisaks väikesed pakid. Lõunast hakkas sool aga otsa lõppema ja kohe toodi uusi varusid juurde.

STÜ ostujuht Risto Leedo tõdes, et jäme sool on Nasva poes kindlasti üks paremini minevaid kaupu, kuid selleks on valmistutud ja kaup otsa ei tohiks saada. “Muidugi ei oska me täpselt planeerida, kui palju mehed seda soola Nasvalt ära ostavad,” lausus ta, lisades, et paar viimast nädalat on jämeda soola müük olnud tõusvas trendis.

“Teistest meie poodidest pole ühtegi signaali tulnud, et jäme sool on otsas. Pigem on olukord meie jaoks tavapärane, sest eks kõik on arvestanud sellega, et särg hakkas liikuma ja tuleb soola juurde tellida. Midagi drastilist ei ole. Meil on sool alati laos olemas, sest see on selline asi, mis ei rikne,” rääkis Leedo.

Tema sõnul on kirglikud kalamehed ka muud kaupa rohkem ostnud. Kui kindlasti on suurenenud sigarettide ja külmarohu müük, siis lähevad hästi ka pagaritsehhi küpsetatud saiakesed ja pirukad.

“Mehed tulevad õhtul töölt, võtavad oma pirukad jõe äärde kaasa ja nosivad seal kõhu täis,” selgitas Leedo. “Teine grupp on need mehed, kes tulevad jõe äärde kaugemalt. Nad on siin nädal või kaks paigal ja neil pole kaasas naisi, kes süüa teeks. Siis on kergem võtta paar pirukat ja neid süüa.”

Seoses särjepüügi hooaja algusega pandi Nasva poodi ka kalapüügivarustuse riiul.

“Kui mehel ikka tina või konks ära kaob, siis saab ta kohe poest ostma minna,” põhjendas seda sammu Kalle Koov, kelle hinnangul on müük päris hästi läinud. “Inimene, kellel läheb äkki hammas verele, saab niimoodi ka võimaluse. Näiteks sõidab inimene Nasvalt läbi, näeb seda autode merd ja jõe ääres toimuvat “laulupidu” ning saab aru, et kala on jõudnud Nasva jõkke. Paraku pole tal midagi vajalikku kaasas, aga ähk on poes, et minna ka proovima. Kogu varustuse saadki poest, ussi küll ei müüda, aga leivakuuli võid ka konksu otsa panna.”