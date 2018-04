TS Laevad võib kuuenda laeva prahtida lähinädalatel

Mandri ja suursaarte vahel parvlaevaühendust korraldav TS Laevad loodab paari nädala jooksul sõlmida prahilepingu kuuenda laevaga, millest saab suveks Saaremaa liinile suunduva Regula asemel varulaev.



“Vastavalt riigiga sõlmitud lepingule peab meil olema varulaev ja ma usun, et järgmisel või ülejärgmisel nädalal on rohkem infot selle osas. Läbirääkimised on lõpufaasis, aga lepingut veel sõlmitud pole,” ütles Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro BNS-ile.

Praegu on Tallinna Sadamal viis laeva, millest Regula on varulaev. Suvel pannakse Regula lisalaevaks Saaremaa liinile, kuna riigiga sõlmitud leping näeb ette, et Tallinna Sadamal peab olema samal ajal ka varulaev, prahitakse suveks üks parvlaev juurde.