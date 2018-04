Politsei nädalavahetuse ülevaade: Peretülid ja kaklused

Nädalavahetus oli politseile töine, sest patrullidel tuli lahendada erinevaid peretülisid ja kakluseid. Liiklusest kõrvaldati kaks alkoholi tarvitanud sõidukijuhti.

Reedel, 13.aprillil, kella 18:34 paiku oli väljakutse Saaremaa vallas Mändjala külas kus on kadunud 55 aastane Olev. Otsinguid on teostatud terve nädalavahetus, kuid tulemusteta. Pühapäeval on maastikuotsingutel mehe lähedased ja vabatahtlikud. Kõigil, kes on Olevit näinud või omavad infot tema kohta palun helistada numbrile 112.

Sama päeva õhtul kella 22.08 paiku oli väljakutse Saaremaa vallas Pähkli külas, kus alkoholijoobes vend ähvardas õde, õde lahkus küll väljaklutse tegemise ajal kodust, kuna vend oli alkoholijoobes ja agressiivne, siis toimetati ta kainenema.

Laupäeval, 14.aprillil kella 18:35 paiku teatati väljakutsest Saaremaa vallas Koovi külas, kus ühise ürituse käigus läks kähmluseks tuttavate vahel. Alkoholijoobes ja agressiivne Henry toimetati Kuressaare politseijaoskonda kainenema.

Samal õhtul kella 19.50 paiku teatati väljakutsest Kuressaare linnas Uus- Roomassaare tänaval, kus maja hoovis toimub kaklus. Sündmuskohalt võttis kiirabi kaasa alkoholijoobes mehe, kes kurtis valu jala piirkonnas. Täpsed asjaolud selgitamisel.