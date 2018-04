Tule appi Olevit otsima!

Kõik vabatahtlikud, kes saavad, on täna Olevi lähedaste ja Kuressaare politsei poolt otsingutele appi palutud!

Täna hommikul, 15. aprillil, kell 11.45 kogunetakse Mändjalas, Välja bussipeatuses, et kogenud koordinaatori juhendamisel alustada otsinguid ahelikus.

Otsingut koordineerib kohapeal Kuressaare politseijaoskonna vanemkomissar Rein Rand, tel. 5661 4113, SA Kadunud OPEROG Operatiivse Otsingugrupi koordinaator kohapeal on Aare, tel. 5242776.

Selga on hea panna maastikule vastav riietus, milleks on KINDLASTI kõrge säärega KUMMIKUD, soojad püksid ja jope ning helkurvest. Kaasa on hea võtta tagavara kuivad riided.

Kui on mandrilt tulijaid, siis öömaja on korraldatud Kuressaare lähedal asuvas soojas Püha pastoraadi majas. Kellel on, siis hea, kui selleks tarbeks võtate kaasa oma magamiskoti.

Otsingupiirkonnaks on planeeritud piirkonnad, mis tänasel politsei ja vabatahtlike otsingul veel kontrollimata on. Palutakse arvestada, et maastik on otsingupiirkonna ümbruses Mändjalas väga märg, vett on palju ja vesi on kõrgel.

Otsitakse 55-aastast Olevit, keda nähti viimati reede, 13. aprilli hommikul umbes kella 08 ajal tema kodukohas Mändjalas. Olevi dokumendid ja telefon avastati tema isiklikust sõiduautost, mis oli pargitud Olevi kodumaja hoovis. Olev on sellest ajast teadmata kadunud.