JUHTKIRI: Inimene on tähtis

Kui kellelgi on tõsine mure, jätkub õnneks neid, kes appi tõttavad – olgu tuttavad või päris võõrad. On neid, kes võtavad kellegi teise mure enda omaks ning annavad endast kõik, et aidata seda lahendada.

Möödunud nädalal Mändjala külas kaduma jäänud pereisa Olevit on lisaks mehe lähedastele ja tuttavatele, politseile ja SAR-patrullgrupile otsinud kümned ja kümned vabatahtlikud.

SA Kadunud juhi Aare Rüütli hinnangul väärivad kohalikud inimesed tunnustust aktiivsuse ja abivalmiduse eest. Kui mand­ril oleks keskealise mehe otsingutele tulnud ehk poolsada vabatahtlikku, siis Saaremaal aitas Olevit otsida 81 inimest.

Haapsalust kohale tulnud Lääne-Eesti vabatahtliku reservpäästerühma koerajuhi Merike Võsu sõnul on ta kogemused Saaremaal otsingutel käimisest erakordsed – siinse hooliva kogukonna tõttu.