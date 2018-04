Kadunud pereisa otsisid kümned vabatahtlikud

Reedel jäi Mändjala külas kadunuks keskealine mees, kelle asukoht on vaatamata laiaulatuslikele otsingutele siiamaani teadmata.





55-aastase Olevi dokumendid ja telefon leiti tema sõiduautost, mis oli pargitud kodumaja hoovi. “Laps leidis need laupäeva hommikul autost kõrvalistme tagataskust,” rääkis Olevi abikaasa Annika Viljaste. “Viieaastane lapselaps ütles, et taadu ei mängi meiega õigesti peitust. Politsei peab teda otsima. Kui külarahvas pühapäeval hoovi kogunes, küsis, kas nüüd leitakse taadu üles.

Abikaasa sõnul ei ole sellist olukorda mitte keegi ära teeninud. “Oleks kasvõi mingi niidiots – kiri või sõnum. Kahjuks ei ole sedagi,” möönis Annika. Ta lisas, et Olev ei ole aasta aega võtnud tilkagi alkoholi ning alkohoolik mees kindlasti ei olnud, käraka asemel oli tema jaoks prioriteediks kodu.

Viimane kord, kui pere teda nägi, oli kõik tavaline – Olev viis hommikul lapsed kooli ja soovis head päeva. Pärast seda ei ole keegi meest näinud. “Ma ei taha midagi muud peale selle, et ta leitaks,” kinnitas Annika ja lisas, et kõige hullemaks teeb asja teadmatus. “Kui inimesed midagi märkavad, peaks kohe politseisse teatama. Ei ole vaja karta.”

Annika Viljaste sõnul on ta koos laste ja lastelastega Olevit koju ootamas. “Õhtul lähme jälle otsima ja muidugi on iga jala- ja silmapaar abiks, sest aeg muudkui tiksub edasi. Meie aga ootame teda tagasi. Tahame teda lihtsalt leida!”

Abikaasa kinnitusel on nad kõigile, kes neid juba aidanud on, väga tänulikud. “Väga tänulikud!” rõhutas naine. Vihjeks vabatahtlikele otsijatele on Annika sõnul Olevil seljas ilmselt must tuulepluus ja sinised teksad. Jalas võivad tal suure tõenäosusega olla kummikud või poolsaapad.

Lisaks politseile on otsingutel abiks SA Kadunud OPEROG ja kohapeal Operatiivse Otsingugrupi koordinaator Aare Rüütel. Koos 81 vabatahtlikuga korraldati pühapäeval suuremahulised maastikuotsingud, kammides otsinguala läbi ahelikus liikudes. Rüütel tunnustas kohalikke aktiivsuse ja abivalmiduse eest.

Tema sõnul võib mandril keskealise mehe otsingutele tavapäraselt kohale tulla ligi 50 vabatahtlikku, lapsi tuleb otsima üldiselt rohkem inimesi. Saaremaal tuli Olevit otsima aga 81 inimest.

Vabast ajast olid otsingutel abiks ka kaitseliitlased ja politseinikud. Näiteks jõudis Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Kent Puiestee neljapäeval komandeeringust tagasi ja osales terve nädalavahetuse oma vabast ajast otsingutel. ”See on tema piirkond ja näitab suhtumist,” leidis Aare Rüütel.

Ühtlasi koordineeris kogu pühapäeva otsinguid Rein Rand. ”Üks asi on asju kabinetist ajada, teine asi on füüsiliselt kohal olla,” märkis Rüütel. Abis olid ka SAR-patrull ja Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi liikmed.

Aare Rüütel palub Mändjalas, Salmel ja Nasval maju ja abihooneid omavaid inimesi oma valdused üle vaadata. ”Kuigi teeme seda ise ka, on ikkagi lihtsam, kui inimesed oma sealkandis asuvad hooned ja abihooned läbi käivad,” sõnas Rüütel.

Otsivad, kuni leiavad



”Juhul kui Olev otsustaski lihtsalt aja maha võtta, siis on see täiesti okei. Aga siis võiks kasvõi tagasihoidlikult teada anda, et temaga on kõik korras. Selliseid juhtumeid on olnud, et inimesed tahavad korraks ära kaduda,” märkis Aare Rüütel.

Küsimusele, kui kauaks nende organisatsioon otsingutele jääb, vastas Rüütel, et nii kauaks, kuni Olev on leitud.

Politseiametnikud ja ümberkaudsed elanikud on koos vabatahtlikega Olevit otsinud Mändjalas tema kodupiirkonnast. Kuressaare politseijaoskonna merepäästepatrull ja kohalikud vaatasid ATV-dega läbi rannikuala. Keskkonnaameti drooniga kontrolliti teeäärseid raskemini ligipääsetavaid alasid, Kuressaare merepääste patrullpaadiga vaadati üle Nasva jõgi.

Reede öösel kella ühe ajal kaasati otsingutesse PPA lennusalga kopter, vaatamaks üle Nasva ja Mändjala vahelist ala. Kopteriga otsiti ligi poolteist tundi, kasutades prožektoreid ja öövaatlusseadmeid. Prožektoritega valgustati võimalikke kahtlasi kohti ja läbi termokaamera jälgiti, kas piirkonnas on objekte, mis kiirgavad soojust.

Eile kontrolliti keskkonnainspektsiooni drooniga üle Mullutu lahe äär. Lisaks kontrollib politseipatrull laekunud infot mehe võimalike asukohtade osas. Vabatahtlikud tulid appi loomale paigaldatava GPS-kiibiga, mis kinnitati Olevi koera kaelarihmale. See võimaldas koeral vabalt liikuda ja samal ajal inimestel tema teekonda kaardilt jälgida. ”Lootsime, et koer käib mööda teid ja radu, mida ta on koos peremehega käinud, ja leiab tee mehe võimaliku asukohani. Kahjuks see tulemust ei andnud,” sõnas Kuressaare politseijaoskonna vanemkomissar Rein Rand. ”Kõik mehe isiklikud asjad on kodus ja praegu ei ole meil alust arvata, et ta oleks võinud liikuda kodukohast kaugemale.”

Haapsalust kohale tulnud Lääne-Eesti vabatahtliku reservpäästerühma koerajuht Merike Võsu oli otsingutel abiks kolme koeraga. Kuigi otsingud tulemusi ei andnud, oli koerajuhil saarlaste kohta vaid häid sõnu öelda: ”See, mida olen Saaremaal otsingutel käies kogenud, on midagi erakordset. Tulime laupäeval Saaremaale ja jäime tagasiminevast praamist maha. Meile otsiti öömaja, perekond, ise murest murtud, otsis koertele kausid ning korraldas söögi ja joogi. Omaksed muretsesid ja hoolitsesid kõige eest, et meil koertega oleks kõik olemas. Koerad said isegi värsket konti.”

Võsu rääkis, et ta on Saaremaal koertega käinud neljal otsingul ning iga kord on saarlased jätnud tema südamesse sügava jälje.

Imeline kogukond



”Ma tõesti tahan saarlasi tänada. Müts maha! Millised on Saaremaa inimesed! See on imeline kogukond. Niisuguse suhtumise osaks ei ole ma mandril senise staaži jooksul veel kordagi saanud nagu Saaremaal käies,” tunnustas Võsu kohalikke.

Ta rõhutas, et inimesed, kellel on endal suur mure, tunnevad ikka muret, et koerajuhil ja visadel abilistel oleks kõik tarvilik olemas. ”Mul on kahju, et me ei saanud abiks olla. Aga ma usun, et kogukond koondub omadele appi,” lisas Merike Võsu.

Kes on Olevit näinud?



Olevil on lühikesed hallid juuksed, ta on umbes 185 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Seljas võib tal olla musta värvi õhuke tuulejope ja sinised teksapüksid.

Politsei palub kõigil, kes on Olevit näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 56 614 113 või helistada hädaabinumbril 112.