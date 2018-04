Kert Kilumets valiti USA-s Kagu-piirkonna parimaks

Alcorni ülikooli esindav tennisist Kert Kilumets, kes pole USA Kagu-piirkonna ülikoolide tennisemeistrivõistluste üksikmängudes kahe aasta jooksul ühtegi mängu kaotanud, valiti teist aastat järjest parimaks meesmängijaks.



“Kert on parim mängija, kes meil minu siinviibimise 21 aasta jooksul on Alcornis olnud,” ütles peatreener Anthony Dodgen. “Ta on võistlushobune, kes on võimeline esindama paljusid esimese divisjoni ülikoolide võistkondi. Meil on olnud õnne, et ta viimased aastad on meid esindanud, ja Kert on suurepärane liider.”