KG juubeliüritused said avalöögi

Pühapäeval Kuressaare Linnateatris toimunud galakontsert oli esimene Kuressaare gümnaasiumi 40. juubeliaasta üritustest.





Galakontserdil oli võimalik näha õpilaste parimaid etteasteid. Sellele järgnes ühine tordisöömine ja kohvilaud. “Sünnipäevakontserdile olid palutud kooli personal, endised töötajad, hoolekogu liikmed, lapsevanemad ja külalised,” ütles Madli-Maria Naulainen, KG juubeliürituste peakorraldaja kooli ajalehele Meie KG.

Juubeligalal kuulutati välja ka aunimetuse KG Uhkus saaja. Selle pälvis kooli esimese lennu vilistlane ja praegune õppealajuhataja Maidu Varik. Ettepanek tuli kooli vilistlaselt Indrek Välilt.

KG Uhkuse traditsioon sai alguse eelmisel juubeliaastal, kui KG 35 toimkond kuulutas välja konkursi, et tunnustada inimesi, kes on kooli edenemisele oma tubli töö ja tegevusega kaasa aidanud. Statuudi järgi antakse aunimetus välja igal juubeliaastal, valiku nimetatud nominentide hulgast teevad kooli töötajad.

Viie aasta eest pälvis tunnustuse kauaaegne füüsikaõpetaja ja klassijuhataja Hilja Metsmaa. Tänavusel piduaastal oli nominente kaks – KG kauaaegne õpetaja, kooli algusaastate huvijuht ja klassijuhataja Anne Mets ning kooli esimese lennu vilistlane, õpetaja, klassijuhataja ja pikaaegne gümnaasiumiosa õppealajuhataja Maidu Varik.

Järgmine üritus on mõeldud vilistlastele ja toimub 22. juunil Kuressaare gümnaasiumis. Vilistlaste peol kasutatakse kooli kolme suurt ruumi. “Võimla muutub suureks piknikualaks, aula diskosaaliks ja söökla nostalgiakohvikuks, kus on üles seatud ka vabalava, oodatud on kõik vilistlased,” ütles Madli-Maria Naulainen. Ta lisas, et täpsema info leiab kooli kodulehelt või Facebooki sünnipäevasündmuse alt.

Suure koolipere jaoks on 1. september seekord veelgi pidulikum, sest ühtlasi tähistatakse siis koos õpilastega kooli 40. juubeliaastat. Koolialguse aktusele järgnevas klassijuhatajatunnis keskendutakse sel päeval ka KG juubelile.