Merispordiseltsi uus kommodoor on Priit Kuusk

Saaremaa merispordi seltsi laupäeval toimunud korralisel peakoosolekul valiti uus juhatus ja kommodooriks sai Priit Kuusk.





Järgmised kolm aastat Saaremaa üht suuremat klubi kommodoorina vedav Priit Kuusk (fotol) ütles, et peab end esmalt asjadega kurssi viima, kuid üldiselt on Saaremaa merispordi selts väga heas seisus ja sportlikud tulemused näitavad seda.

“Kõike on parasjagu ja kindlasti peab töö igapäevaselt edasi käima,” lausus ta. “Kindlasti on suur väljakutse meie hallata olev Kuressaare jahisadam ja kõigi nende üritustega, st võistlustega on vaja samas järjes jätkata, nagu seni on olnud. Aga mida vaja ja kus vaja, saab vastata natukene hiljem.”

Seltsi juhatuse liikmeteks valiti Priit Kuusk, Jaanis Prii, Erki Riim, Margus Hiet, Kristiina Klaos, Juhan Kolk ja Peeter Ramst.