Esmaspäeval algas Kuressaares Tallinna tänaval mittevajalike stoppjoonte freesimine ja teisipäevaks peaks vahetusele minevad märgid “Peatu ja anna teed” asendatama 11 kohas märgiga “Anna teed”.





Kuressaare Linnamajanduse juht Mikk Tuisk ütles Saarte Häälele Tallinna tänava stoppmärkide asendamise kohta, et kahjuks ei piisa seal ainult märkide vahetusest, vaid peab üles freesima ka teekatte märgistuse ja see töö tuleb sisse tellida mandrilt. “Ehk siis me ei saa stoppmärki märgiga “Anna teed” asendada enne, kui ei ole eemaldanud teekattelt stoppjoont,” põhjendas ta esmaspäeval peatänaval alanud töid.

Pildil tööhoos KiirWarren.KL OÜ-st Toomas Valdi ja Rasmus Tikka.