Saarlased avavad oma talud huvilistele kaheks päevaks

Avatud talude info- ja inspiratsioonipäeval otsustati, et Saare maakonnas toimuvad tänavu avatud talude päevad esmakordselt kaks päeva, 21. ja 22. juulil.



Eelmisel aastal avas avatud talude päeval oma uksed Saare maakonnas 15 talu. Ürituse Saare maakonna koordinaator Sulvi Munk tõdes, et ka sel aastal on samavõrdne arv talusid oma töid ja tegemisi põnevate programmidega tutvustamas. Samas on võimalik endast veel teada anda, et talude rivi saaks täiendust.

Täiendavalt toimuvad koostöös Eestimaa talupidajate keskliiduga sel aastal ka giididega bussituurid taludesse, milleks pannakse kokku eriprogrammid. “Et kõik huvitavad talud saaksid nähtud ja tegevused tehtud, on külastajatel võimalus tutvuda taludega sel aastal kahel järjestikusel päeval,” kinnitas Munk.

Kahepäevane osalemine ei ole taludele siiski kohustuslik. Laupäeval avavad oma uksed need talud, kus külastajad saavad kaasa lüüa temaatilistes töötubades ja tegevustes. Nii saavad huvilised vaatama minna 100 hobuse öökarjamaale viimist või õhtust lehmalüpsi, osaleda küünisimmanil, loetles Munk.

Eelmisel aastal külastas Saare maakonna talusid pea 7000 huvilist.