“Eesti otsib superstaari” võistlustules jätkab pärast järjekordset hääletust kaheksa noort lauljat. Nende hulgas ka Uudo Sepp ja Merilin Mälk Saaremaalt. Esimene neist esitas Ruja laulu “Nii vaikseks kõik on jäänud”, teine aga Kiss’i “I Was Made for Lovin’ You”.

Välja langes sel korral Rauno Gutman.