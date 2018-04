Tiidusest sai erakonna juhatuse liige, Valdarust peasekretär

Reformierakonna uude juhatusse kuulub Urve Tiidus, peasekretäriks sai aga saarlane Kert Valdaru (fotol).

Laupäeval Tallinnas toimunud üldkogul valis Reformierakond oma esimeheks Kaja Kallase. Samuti valiti erakonnale 17-liikmeline juhatus, kuhu kuulub ka Urve Tiidus. Tema poolt anti 635 häält.

Juhatusse valitutest kogus enim hääli (945) Jürgen Ligi, kellest sai Kaja Kallase ettepanekul üks erakonna kolmest aseesimehest. Uude juhatusse kandideeris ka muhulane Imre Sooäär.

Juhatus kinnitas erakonna peasekretäriks saarlase Kert Valdaru, kes mullu kevadest juhib Astangu kutserehabilitatsiooni keskust.

Valdaru on Postimehele öelnud, et Reformierakonna peasekretärina soovib ta ühendada kontori, riigikogu fraktsiooni ja erakonna juhatuse töö, samuti toetada erakonna piirkondlikke organisatsioone.

Valdaru on lõpetanud Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna politoloogia ja sotsiaalpoliitika erialal ning on avalikus sektoris töötanud üle 15 aasta. Ta on sisekaitseakadeemias juhtinud nii migratsiooniuuringute kui ka täiendusõppe keskust.