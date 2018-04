Vallaarhitekt lahkub ametist

Saaremaa vallaarhitekt Liis Koppel on teatanud, et soovib 30. aprillist ametist lahkuda, edastas Saaremaa vallavalitsus pressiteates.



“Lähtusin otsuse tegemisel oma põhimõtetele ja sisemistele veendumustele kindlaks jäämisest, oma pere ja isikliku aja väärtustamisest ning erialase loometöö tegemise soovist. Soovin kõikidele edu ja jaksu!” ütles Koppel.

Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas selgitas, et praegu korraldatakse osakonna töö ümber, lisaks alustab 23. aprillist tööd lapsehoolduspuhkusel oleva arhitekti asendaja – seni oli see koht täitmata. “Jagame tööpiirkonnad arhitektide vahel ringi, kuid vallaarhitekti ametikohale uue konkursi korraldamist pole veel jõutud arutada,” lisas Kallas.

Vallaarhitekti põhiülesanne on olnud Saaremaa valla arhitektuuri-, projekteerimis- ja planeerimisalase töö korraldamine.