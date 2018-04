Ametikoolis käib vastuvõtt

Kuressaare ametikoolis algas kevadine sisseastumisavalduste vastuvõtt kõikidele erialadele. Vastuvõtt kestab kaks nädalat, vestlused ja -katsed toimuvad 2.-3. maini. Seejärel saavad õppida soovijad teada, kas neil on õppekoht olemas.

Ametikooli kutsevalikus on kaheksa kutsekeskhariduse eriala, kus omandatakse korraga nii amet kui ka keskharidus. Haridusliku erivajadusega õppijatel on võimalus õppida kinnisvarahooldaja eriala. Tsükli- ja õhtuõppes on 15 eriala, mis mõeldud täiskasvanutele, kes saavad seda teha töö- ja pereelu kõrvalt.

Sisseastumisavaldusi saab esitada ametikooli veebilehel ametikool.ee või tööpäeviti kell 8–17 koolis.