Haigla esindajad käisid ülikooliga koostööd arutamas

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli ja nõukogu esimees Kalle Laanet tutvustasid Tartu ülikoolis Saaremaal töötamise võimalusi.



Esmaspäeval kohtusid Kõlli ja Laanet Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani Margus Lemberiga.

“Meie praegused puutepunktid on kuuenda kursuse praktika ja residentuuriõpe,” ütles Märt Kõlli. Tema hinnangul on senine koostöö praktika osas hea. “Kaks viimast aastat on meil olnud üheksa praktikanti,” rääkis Kõlli. “Residentuuritsüklitega on aga pisut rohkem probleeme, mille põhjus on see, et residentuuri eelistatakse teha suuremates keskustes.”

Kuressaare haigla esindajad arutasid dekaaniga, kuidas parandada infovahetust ja edasist suhtlemist. “Et objektiivne info meie pakutavatest võimalustest jõuaks residentuuri lõpetajateni paremini,” tähendas Kõlli.

Samuti kohtusid Kõlli ja Laanet Eesti arstiüliõpilaste seltsi presidendi Anu Parveloga, et arutada koostöövõimalusi ning leppida kokku järgmine arstitudengite külaskäik Saaremaale ja Kuressaare haiglasse. See leiab aset 28.–29. septembril.