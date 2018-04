Kes on tänavune aasta ema?

Naiskodukaitse kuulutab koostöös Kadi raadio ja ajalehega Saarte Hääl välja konkursi, et leida ja tunnustada Saare maakonnas juba kaheteistkümnendat korda aasta ema tiitliga üht tublit ema.



Konkursi eesmärk on väärtustada ema rolli perekonnas ja seeläbi ka ühiskonnas. Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud, organisatsioonid, omavalitsused kui ka firmad. Kandidaat peab olema väärikas Eesti Vabariigi kodanik, kes on rahvastikuregistri järgi Saare maakonna elanik ning kelle peres kasvab vähemalt kolm last, kes võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed.

Möödunud aastal pälvis selle väärika tiitli nelja lapse ema Sirje Paakspuu. Kandidaate saab esitada 29. aprillini kas paberkandjal (Kaitseliidu Saaremaa maleva staap, Kuressaare, Väljaku 10) või täites ankeedi veebilehel www.kadi.ee/aastaema.

Sel aastal tuleb üritus veidi teistmoodi. Siiamaani kaks eraldi toimunud üritust ühendatakse ja aasta ema kuulutatakse välja SÜM-i emadepäeva kontserdil 11. mail. Viimase paneb kokku dirigent Veikko Lehto, vahesõnavõtud aitab naiskodukaitsjate poolt koostada Eve Tuisk.

Aasta ema valitakse endise traditsiooni ja reeglite järgi. Varem on tiitli pälvinud Monica Kallas (2007), Liili Ader (2008), Marit Tarkin (2009), Anu Rannama (2010), Tiina Rüütel (2011), Lia Hanso (2012), Lidia Lõbus (2013), Helgi Tammur (2014), Marve Koppel (2015), Koidu Heinmaa (2016) ja Sirje Paakspuu (2017).