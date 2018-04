Päästjad ja politseinikud ei tea palgatõusust midagi

Järgmisel aastal peaks päästjate palk tõusma ligi 20 ja politseinikel 10 protsenti, kuid Saaremaal valitseb võimalike arengute osas esialgu teadmatus.





Siseminister Andres Anvelt ütles kavandatavat palgatõusu riigikogus selgitades, et seda on vaja, et inimesed püsiksid organisatsioonis ja neid tuleks ka juurde. “Olen rohkem kui kindel, et selline motivatsioonipaketi suurenemine suurendab noorte inimeste tahet ja motivatsiooni päästjaks tulla,” selgitas Anvelt.

Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe tõdes, et oskab teemat kommenteerida alles siis, kui lubatud palgatõus käes. Seni on mehed igas kuus palka ikka saanud. “Mina arvan, et see on riigi poolt hea liigutus, aga eks elu näita, kas see päriselt rahaks ka jõuab,” märkis ta. Lindmäe sõnul pole keegi siiani lähemalt kuulnud, mitu eurot neile rahakotti juurde kukub. “See on poliitiline otsus ja seda pole veel jagatud,” lausus ta. “Suure tõenäosusega peab see puudutama paljusid ja “trepiaste” peab jääma. Kui palka tõstetakse ainult päästjal, siis puuduvad meil tulevikus meeskonnavanemad või komandopealikud ja sealt edasi kontorirahvas. Küllap see puudutab paljusid.”

Lindmäe sõnul seisneb põhiprobleem selles, et päästjatel puudub tulevik. “Kui saame selle palgaga hoida tööl inimesed, kes meil praegu on, siis mingite aastate pärast, kui nemad lahkuvad, on uusi inimesi raske leida. Seepärast on mul hea meel, et inimesed hakkavad palka juurde saama.”

Päästepiirkonna juht tõi näite, et kui noor inimene on päästja palga ja tingimustega rahul, läheb ta tööandja juurde ja ütleb, et plaanib päästesse minna. Ja kui tema senises töökohas tõstetakse sellepeale palka, jääb see mees päästesse lõpuks tulemata.

Nii on tema sõnul viimasel ajal juhtunud kolme kandidaadiga. “Vaatamata sellele on meil kohad täis ja siiani oleme inimesi leidnud, aga tunne on selline, et kaua see ei kesta, sest meil pole seda, millega neid ära rääkida,” nentis Lindmäe.

Kuressaare politseijuht Rainer Antsaar tunnistas samuti, et võimalikust palgatõusust ei ole seni midagi konkreetset räägitud. Seega ei osanud ta öelda, kuidas seda jagatakse. “Igal juhul on see abiks, aga seda ei tehta nii, et kõik astmed saavad,” arvas ta.

Viimased korrad on palk tõusnud madalama taseme ametnikel, märkis Antsaar. Saaremaal tema sõnul kaadriprobleemi pole ja palgaküsimusega seda seostada ei saa. “Meil on väiksem kogukond ja teise ala peale suurt ei minda,” kinnitas Antsaar.

Kokku said siseturvalisuse palgad riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel juurde üle 20 miljoni euro. Siseminister Anvelti pikem eesmärk on päästeamet eelarvepuudujäägist välja tuua.

Väikest palgatõusu lubas siseministeerium siseturvalisuse töötajatele ka sel aastal, teatades läinud aasta lõpul, et tänavu peaks palgad tõusma ca 4 protsenti.

Ministeerium tõi tookord näitena välja, et politseiametnike minimaalne palk tõuseb 975 eurolt vähemalt 1075 eurole ja päästja keskmine palk 855 eurolt 900 eurole.

Lõviosa palgatõusu rahast pidi tookordse info kohaselt minema päästekomandodele ja operatiivtöötajatele.