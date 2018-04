Pihtla kasvanduse kalal on hea minek

Pihtla kalakasvanduses kasvanud forellist valmivad kalapalad on tootja rõõmuks jõudnud viimaks kõigi suuremate jaekettide sortimenti.





Pärnumaal asuv kalakasvatajate ühistu Ecofarm tõi paari aasta eest Farmare brändi all müüki kodumaised kalatooted. Ehkki ettevõte asub mandril, veavad seda saarlased ning kalagi, millest tooteid valmistatakse, kasvab Saaremaal asuvas kasvanduses.

Farmare brändi all – ja Saaremaa märgiga – müüdavatel toodetel on läinud hästi. Hiljuti jõudsid tooted müüki ka Maxima kauplustesse.

Oluline samm



“Ecofarmi jaoks oli see üks viimaseid suuremaid jaekette, kuhu meie tooted nüüd müüki jõudsid, tegelikult otsisid Maxima esindajad meid ise üles ja tahtsid Eesti kala endale müüki saada,” tunnistas Ecofarmi saarlasest eestvedaja Henry Ots.

Tema sõnul on protsess sujunud ladusalt ning ca 1,5 kuu pikkuse asjaajamise järel ongi tooted nüüd ka Maximas saadaval. “Meie jaoks on see väga oluline, et oleme nüüd kõikides Eesti suuremates jaekettides oma toodetega esindatud,” kinnitas Ots. “Kogemus näitab, et kui on hea Eesti oma toode, siis on protsessid lihtsamaks läinud ja asjad sujuvad ladusamalt.”

Maximas käib Otsa sõnul praegu nende nelja toote kampaania ja kogused on päris korralikud. “Müük samuti. Loodame, et inimesed leiavad meie tooted ilusti üles ja harjuvad nüüd neid ka Maximast ostma,” oli Ecofarmi üks juhtidest lootusrikas.

Sellest aastast on Farmare tooted saadaval ka Prismades üle Eesti. Saaremaal küll selle keti poode pole, ent saavutus on tootja jaoks oluline sellegi poolest. Prisma sortimendis on Farmarelt neli toodet. Lisaks on sealses jääletis Pihtla roogitud portsjonforell kahekuise kampaania korras. “Ka Prisma näitab väga head müüki, kuigi alustasime alles veebruari lõpust,” tunnistas Henry Ots.

Üldse müüakse Ecofarmi tooteid Farmare kaubamärgi all Selveris, kellega tehakse koostööd juba neljandat aastat, siis veel Coop Eesti ühistu poodides üle Eesti, Rimis ja Tallinna, Tartu kaubamajas.

Päris tundmatu pole Ecofarmi jaoks ka välisturg. Otsa sõnul on neil kogemus selleaastaselt Gastro Helsinki messilt, kus oldi oma väljapanekuga väljas ja saadi palju positiivset tagasisidet toodete kohta.

Pilk Soome suunas



“Nüüd oleme kontaktis oma partneritega Soomes ja töötame selle nimel, et esimesed lepingud-müügid lähiaegadel vormistatud saaksid,” kõneles Ots. “Siis hakkame vaikselt ka seal ennast sisse töötama. Huvi meie toodete vastu on olemas.” Võrreldes teiste kalatootjatega pakub Ecofarm Henry Otsa hinnangul tarbijatele natuke teistmoodi lahendust.

“Tahame, et kalasöömine Eestis hakkaks jälle tõusma, seepärast teeme koostööd ka teiste tootjatega, nagu Saaremaa Piimatööstus, kelle võid leiab meie pakenditest,” märkis Ots.

“Ka Courmet Club’i ja Imre Kosega on väga hea koostöö ning tahame suveks jälle ühe uue maitse juurde tuua sarja Ready to Cook.”