PILTUUDIS: Politseinikud tutvusid Rootsis kolleegide tööga

Kuressaare politseijaoskonna ametnikud külastasid eelmisel neljapäeval Stockholmi linna Sollentuna piirkonna politseijaoskonda, kus vahetati teadmisi ja kogemusi piirkonna- ja noorsoopolitsei töö osas.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et meil pole häbeneda midagi ja ka kurta pole millegi üle. “Noortega töötamise puhul tuleb tunnistada, et ka meie Eestis liigume järjest enam selles suunas, et laiendada politseis taastava õiguse ja mittekaristuslikke meetodeid alaealiste seadusterikkumistele reageerimisel,” lausus ta.

Antsaar selgitas, et need meetodid on trahvi väljakirjutamise asemel mõjus hoiatusvestlus, vestlus koos lapsevanemaga, konflikti- ja kahjuvahendus.

Kuressaare politseijuhi sõnul edastati Rootsi kolleegidele kutse tulla vastuvisiidile Saaremaale.

STOCKHOLMIS KÄISID: Koos Rootsi kolleegidega pildil vasakult teine Rainer Antsaar, kolmas ja neljas Anneli Katkosilt ning Dairi Alliku, viies Hillar Peegel, kuues Margus Raamat, seitsmes Kent Puiestee ja üheksas Žanna Kreštšenko.