REPLIIK: Saare tublid naised on õigel teel

Möödunud reedel pidasime Kuressaares koos puuetega laste vanematega infopäeva ja mõttetalguid seoses muutunud kooliseadusega. MTÜ Uus Elujõud kutsus mind rääkima teemal, millised uued väljakutsed ja kohustused asetab muudetud seadus puuetega laste perede õlgadele. Jutt läks aga arusaadavalt laiemale. Sest kui peres on vähegi suuremate erivajadustega laps, siis tekib pidevaid tõrkeid pea igas lülis: lonkavad omavalitsuse teenused, probleemiks on abivahendid, reha- (rehabilitatsiooni – toim) ja meditsiiniteenused, nüüd siis lisaks “uued väljakutsed” haridusmaastikul. Saime teemadesse üheskoos pisut selgust ja ideid, kuidas oma laste võimaluste eest paremini võidelda.



Väga tore oli tõdeda, et ürituse eestvedajad Siiri Rannama, Mare Poopuu ja Anneli Tõru olid nii kursis ja kompetentsed, võitlusvalmid ja igati õigel teel. See kumas hommikul seminariruumis juba esimestest lausetest kuni tööpäeva lõpus kokkuvõtete tegemiseni välja.

Jah, paraku ongi nii, et omavalitsus- ja ministeeriumiametnikud võivad ju kinnitada, et munevad puuetega inimeste jaoks üha uusi kuldmune, aga tegelikke asjaosalisi kuulamata jäävad asjad ikka poolikuks.

Seetõttu ei ole lapsevanematel pääsu sellest, et oma hääl nii KOV-is kui vajadusel ka riigi­struktuuridele väga selgelt kuuldavaks teha ja ise appi minna, et luua oma lastele just neid õigeid võimalusi. Ja kui ei kuulata, siis öelda kümme või sada korda, mitte solvuda, mitte väsida, mitte end väikse ja nõrgana tunda, vaid lihtsalt läbi seina minna ja koos vastutavate ametnikega oma mõtted ellu viia. Seda tuleb teha oma puudega laste nimel, aga ka kõikide teiste parema homse nimel. Nii leppisime me Saaremaal kokku ja mina hoian asjaosalistele pöialt.

Tiina Kangro,

riigikogu liige, aastaid puuetega inimeste ja nende perekondade probleeme kajastanud ajakirjanik



Postitus Facebookis