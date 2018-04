Saaremaa saab suurema lennuki

Valitsuse uue riigieelarvestrateegia kohaselt saavad Saaremaa ja Hiiumaa järgmise nelja aasta jooksul lennuühenduse pidamiseks 22,7 miljonit eurot, mis tagab nii Kärdla kui ka Kuressaare liinidel senisest parema ühenduse.



Kui seni oli saarte lennuühenduste jaoks aastas 2,6 miljonit eurot, siis järgmisel aastal on see summa 5,53 miljonit ja edaspidi kolmel aastal 5,73 miljonit eurot.

Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul on riigi eesmärk pakkuda saarte elanikele ja külalistele kaasaegset, mugavat ja kvaliteetset lennuühendust. “Nagu elu on näidanud, on lennuühendus hädavajalik alternatiiv laevaühendusele,” ütles Simson.

Riigikogu esimese aseesimehe Enn Eesmaa sõnul tähendab see lisarahastus saarlastele suuremat ja kvaliteetsemat lennukit, mille teenindaja leidmiseks vajalik hange kuulutatakse välja kõigi eelduste kohaselt juba mais. “Praegune 19-kohaline lennuk asendatakse olenevalt hankest pea kaks korda suurema lennukiga,” kinnitas Eesmaa.

Uus lennuhange on koostöös omavalitsuste, lennuameti ja maanteeametiga parasjagu ettevalmistamisel, uus lennuk alustab lendamist aga 2019. aasta suvel.