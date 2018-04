STÜ plaanib Orissaare kauplust uuendada

Vahepeal Orissaarde uue kaupluse ehitamise plaane pidanud Saaremaa tarbijate ühistu mõtleb nüüd vana kaupluse uuendamise peale. Algul oli plaanis hoone lammutada ja rajada sinna parkla ning ehitada uus hoone praeguste parklate asukohta. STÜ loobus oma plaanist, kuna Orissaare keskväljaku uuendamine tervikuna rahastust ei saanud ja seega oleks nii suurte muudatuste tegemine läinud kulukaks.



Eelmisel reedel vallavalitsuses toimunud kohtumisel ütles STÜ esindaja, et hoone ja parkla asukohtade vahetamise asemel läheb senine kauplusehoone uuendamisele ja parkla jääb samasse kohta. Seda kinnitas Saarte Häälele ka STÜ juhatuse esimees Kalle Koov. Tema sõnul on teada, et Orissaare poega tuleb midagi ette võtta ja nüüd minnakse seda teed.

Vallaarhitekt Liis Koppel märkis, et sellest tulenevalt on kinnistu planeeringus vajalik ümber kavandada parkimisala, turg ja ühendused nii staadionialaga kui ka külgnevate teede ja tänavatega.

Vallavalitsus ootab STÜ-lt uuendamise eskiisi, et saaks selgeks, milline osa hoonest säilib ja taastatakse ning milline lammutatakse. Koppeli sõnul võib lammutatud hooneosa asemele tulla parkla pikendus, oma ruumi saaks ka turuplats.

Kalle Koov ütles, et igal juhul tuleb hoone teha väiksemaks, sest STÜ nii suurt pinda edaspidi enam ei vaja. Koovi sõnul võiks kaupluse renoveerimisest rääkida ilmselt lähima paari aasta ajaraamis.