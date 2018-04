TARMO TEDER 60: Saaremaa-teemalise suurteose autor esitleb taas uut raamatut

Möödunud aasta 30. augusti Areenis ütles ajakirjanik Priit Hõbemägi saarlasest kirjaniku ja ajakirjaniku Tarmo Tederi (pildil) äsjailmunud suurteose “Kuuskümmend aastat hiljem” kohta, et see on nagu Saaremaa “Vaikne Don”.



Hõbemägi kirjutas, et Tederi raamat on paks, nagu veneaegne savist telliskivi ja ka samasugust punakaspruuni värvi. “Raamat algab mahlaka stseeniga, kuidas Saaremaal Kingissepa linna Maksim Gorki tänaval väikeses aiamajas Nikolai Mõtus ja tema pruut Anna reformvoodil innukas süleluses peategelase – väikese Jaani elule alguse panevad,” annab Hõbemägi Areeni lugejaile teada.

Nüüdseks on seda paksu “telliskivi” ostnud ja lugenud paljud kirjandushuvilised kõikjal Eestimaal.

Peagi, juba reede õhtupoolikul, esitleb heas vormis kirjanik Tallinnas Kirjanike Maja musta laega saalis huvilistele äsja trükist tulnud jutukogu. “Esitlemisele tuleb minu 15. raamat. Sõidan seda ka saarlastele tutvustama. Täpset kuupäeva praegu öelda ei tea. Ilmselt juba aprilli lõpus,” ütles Tarmo Teder Saarte Häälele.

Juubilari loomingut on 2005. aastal tunnustatud Tuglase novelliauhinnaga. Auhinna pälvis novell “Viimase idealisti pildid”.

Teder on ka kirglik kalamees, malesõber ja jalgpallifänn. “Kalavetele Saaremaal pole ma tänavu veel jõudnud, aga kindlasti tulen. Jalgpall on mind huvitanud juba lapseeast alates. Eelseisvaid maailmameistrivõistlusi jälgin kindlasti suure huviga,” rääkis Tarmo Teder.

Saaremaa keskraamatukogu laenutusosakonnas saavad huvilised praegu tutvuda näitusega “Tarmo Teder 60, Teet Kallas 75”.