TTÜ investeerib Kuressaare auditooriumidesse 100 000 eurot

ASTRA meetme toetusrahaga investeeritakse sel suvel TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare meremajanduse keskuse õppehoone auditooriumidesse ca 100 000 eurot.



Meremajanduse keskuse juhataja Anni Hartikaineni sõnul tehti viimane suurem investeering õppekeskkonda 2014. aastal, kui panustati projekteerimis- ja elektroonika õppelaboritesse.

“Ka auditooriumide esitlus- ja distantsõppetehnikat on pisteliselt uuendatud, aga nüüd on kavas selline suuremahulisem uuendus,” selgitas ta, lisades, et esitlustehnika ja kõiksugu võimalused on ju viimasel ajal ka kiiresti arenenud. “Kes alanud vastuvõtuperioodil ülikooli astuvad, saavad sügisel õppida uuenenud auditooriumides. Otsime ka IT lektorit-haridustehnoloogi, kes aitaks uutest seadmetest maksimumi võtta.”

Mis puutub matemaatikaauditooriumisse, siis kujundatakse see Hartikaineni sõnul matemaatikalektor Paavo Kuuseoki soovil tema enda disaini järgi. “Tegelikult on see väga lihtne – tuleb kaks seina, üks digitaalne ja teine vanakooli oma, nn marker-tahvel,” selgitas keskuse juhataja. “Järgmisel talvel saame seal läbi viia kursuse, mida Kuuseok praegu ette valmistab – “Matemaatika ettevalmistuskursus TTÜ-sse astujale”.”

ASTRA on lahtiseletatuna vabariigi valitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi loodud meede, mis toetab teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide struktuurseid muudatusi, asutuste vastutusvaldkondade arendamist ja keskendumist põhitegevusele ning kõige selle kaudu panustamist kõrgharidusprogrammi eesmärkide täitmisse.