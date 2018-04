Algavad kesklinna ehitustööd

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööde leping sai märtsi lõpus sõlmitud ja peagi alustavad AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti kesklinna laiaulatuslikku rekonstrueerimist.





AS-i Merko Infra projektijuht Leo Rahu ütles, et tuleval nädalal alustatakse turul oleva laohoone lammutamist ja seejärel algavad turuplatsil juba suuremad ehitustööd. “Turuplats vabastatakse maikuus ja pärast platsi üleskaevamist ehitame kommunikatsioonid. Mai keskpaigas on plaanis lammutada raekojatagune WC ja alustada ka seal ehitamisega,” rääkis Rahu, märkides, et turul ja raekoja taga toimuv ehitustegevus tavakodanike liiklemist kuigi palju ei sega.

Abivallavanem Mart Mäeker selgitas, et seoses turul toimuvate töödega saavad suveniirimüüjad tegutseda turuhoones ja selle ees ning aiasaadustega kauplejate müügiletid saab üles panna kultuurikeskuse ja Ferrumi vahelisele alale.

Ehitustööd, mis eeldavad liikluse ümbersuunamist, algavad Torni tänava ristmikul. Mäekeri sõnul suletakse ristmik liikluseks vastavalt sellele, millal algavad kanalisatsiooni ja soojatorustiku ehitusega seotud tööd, mida teevad AS Kuressaare Veevärk ja AS Kuressaare Soojus.

“Pärast torustike ehitamist saab Torni ristmikul alustada lepinguliste töödega, kõigi eelduste kohaselt juuni keskpaigas,” ütles Rahu. “Tööfront on suvisel ajal Torni tänava ristmikust Lossi tänava alguseni, kuid kohvikualasid me poole augustini ei puuduta. Paratamatult peab kesklinnas sel perioodil taluma rohkem müra, kuid tolmu vähendamiseks saab teekatet vajadusel niisutada.” Ehitusperioodil on kesklinn mootorsõidukitele suletud, liiklus korraldatakse ümber ja vastavad skeemid on praegu kooskõlastamisel. Ehitustööde kohta annavad teavet paigaldatavad infotahvlid.

Leo Rahu sõnul on siinne objekt ehitaja jaoks mitmetahuline, võimaldades teha väga mitmekülgseid töid, alustades elektrist ja sidest, lõpetades erinevat liiki tänavakatete ja ornamentikaga. “Meil on keskväljakute ehitamisega nüüd juba teine kogemus, kohe oleme lõpetamas keskväljakut Tõrvas.”

Kuressaare kesklinnas peavad põhilised tööd olema tehtud järgmise aasta 1. juuniks, lõpptähtaeg on tuleva aasta septembris. “Pärast 2019. aasta juunit tegeletakse veel näiteks haljastusega, aga need tööd ei sega enam inimeste liikumist. Laias laastus on plaan, et järgmise aasta juuniks on tööd sisuliselt valmis,” rääkis Rahu.

Kogu ehitusperioodil toimub igal teisipäeval töökoosolek, kuhu on lisaks vallavalitsuse ja ehitaja esindajatele kaasatud ka nn kolmas osapool, keda ehitustööd parasjagu puudutavad. “Näiteks sel nädalal osalesid koosolekul Kuressaare tänavafestivali korraldajad. Kellel on mingi mure, saab samuti kohale tulla,” julgustas Leo Rahu.

Kristiina Maripuu