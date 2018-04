JUHTKIRI: Teistmoodi talgud

Talgud ei pea olema ilmtingimata selline ettevõtmine, kus võsa maha võetakse või prahti koristatakse. Ka teistsugustest talgutest, mis ei nõua osalejatelt füüsilist jõudu ja vastupidavust, võib palju tolku olla. Ehk enamgi kui väikese kogukonna ühisest pingutusest.

Eile peeti Saaremaal liiklustalguid – korrastati ja rahustati liiklust neis kohtades, kus see liiklejate hinnangul vajalik on ja mis olid märgitud vastavasse kaardirakendusse.

Tänavu oli Saaremaal viidatud 16 kohale, kus sõidukijuhid kipuvad kiiruspiiranguid eirama. Tosin neist kohtadest asub Kuressaares.

Pahatihti ei adu lubatust raskemini gaasipedaali rutjuvad juhid, et nende tegevuse tagajärjed võivad olla vägagi kurvad. Ikka jätkub neid juhte, kes viiekümne alas seitsmekümnega paarutavad, leides, et ka napp ajavõit on siiski võit. Ning pidades seaduskuulekalt piiranguid järgivaid kodanikke mökudeks.

Nii kaua, kui politseile vahele ei jää, on kõik ju korras. Vähemalt kord on aga igal oinal mihklipäev. Ja mõnel “oinal” lausa mitu korda.