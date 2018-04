Kaarma-Liiva kalmistu prügimure lahenes

Kaarma-Liiva surnuaed sai tekkivate jäätmete ladustamiseks suure konteineri ja ümbrus korrastatakse tuleval nädalal.



Tihti Kaarma-Liiva kalmistut külastav Hanna Saar pöördus Saaremaa valla poole murega, kurtes kalmistu ümbruse kehva olukorra üle. “Surnuaed on seest tipp-topp korras, aga kõik, mis on väljaspool surnuaeda, on kurvaks tegev,” märkis ta.

“Üle aia on inimesed visanud oma plastikust küünlaümbrised, mis ei lagune looduses ära. Loomad ja linnud on ümbrised mööda metsa laiali tassinud. Surnuaeda minnes on värava juures ainult üks prügikott, mis on kuidagi puude okste külge rippuma pandud.”

Hanna Saar soovib, et vald teavitaks rohkem inimesi, et nad ei viskaks loodusesse kergekäeliselt erinevaid ümbriseid, ja samas peaks olema ka rohkem prügipaneku kohti kui ainult üks prügikott.

Kalmistute halduse spetsialist Olev Aru ütles, et sel nädalal viidi surnuaeda suur prügikonteiner, millel on peal silt, mis sinna sisse tohib panna. Orgaaniliste jäätmete jaoks on spetsiaalne ladustamiskoht.

“Ümber kalmistu on tõesti küünlad laiali, aga üks asi on varesepoisid, kes sigadusi teevad, aga teine asi on inimesed ise,” tõdes ta, lisades, et järgmisel nädalal teeb ta abilistega kalmistule tiiru peale ja korjab sodi ära.