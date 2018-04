KÜLA LOOD: Triigi elanikud ei ole Võidumäe nimest huvitatud

Teadusajaloolane Jaan Laas kutsub oma hiljuti ilmunud raamatus muutma Triigi poolsaare nime Võidumäeks, poolsaare elanikud ei näe nime­vahetusel mõtet.





Laas jõuab oma raamatus “Taani kuninga kivilinnus Saaremaal. Saarlaste suur võit 1222” järeldusele, et Taani kuninga poolt 800 aastat tagasi seni teadmata kohta rajatud kivilinnus asus Triigi poolsaarel. Koos kunagise Taani kuninga kivilinnuse asukoha leidmisega on Laasi sõnul selgunud ka muistse vabadusvõitluse käigus saarlaste saavutatud suure võidu täpne koht. Laas on oma oletuse õigsuses nii kõigutamatu, et teeb ühtlasi ettepaneku nimetada Triigi poolsaar või vähemalt osa sellest Võidumäeks või Võidupaigaks.

Saarte Hääl käis teisipäeval Triigi elanikelt uurimas, kas von Strykide aadlisuguvõsa nimest tuletatud Triigi nime vahetamine rahvusromantilise nime vastu on hea mõte. Selgus, et 800 aastat tagasi taanlaste üle saavutatud võit kohalikus rahvas erilisi tundeid esile ei kutsu ning Triigi nimest loobuda ei soovita. Triigi elanik Ivo Lees ütles, et tema ja ka mitmed varasemad põlvkonnad teavad seda paika Triigina ja on sellega harjunud. “Neid võidunimelisi paikasid on niigi palju, igas suuremas kohas on sellised ja Venemaa on neid täis,” viitas Lees. “Kõik need võidupühad ja võiduplatsid ja tänavate nimed, Triigi on igal juhul omapärasem.”

Külli Saks märkis, et ei ole taanlaste üle saavutatud võidust midagi kuulnud ega oska nimemuutmise ettepanekust midagi arvata. “Triigi kõlab nii suupäraselt,” lisas ta.

Oma raamatus kirjutab Jaan Laas, et nelja aasta pärast, 2022. aasta sügisel, möödub 800 aastat oma iseseisvust kaitsnud saarlaste suurest võidust ja on aeg alustada ettevalmistusi selle väärika paiga tähistamiseks.

Triigi elanik Ingeli Stahl-Süld ütles, et nimevahetusest ei arva ta midagi head, aga mis puutub väärika paiga tähistamisse ja suure võidu tähistamisse, siis miks mitte. “Kui pidu koju õue peale tuleb, siis eks me võtame osa ka,” sõnas ta.

Moodsa lasertehnoloogia abil ilmsiks tulnud suure ehitise jäljed Triigis ootavad tõendamist arheoloogiliste leidude näol. Samas ei pidanud näiteks arheoloogid Mati Mandel ja Marika Mägi Saarte Häälega peetud telefonikõnes Jaan Laasi kui entusiasti Eesti ajaloo ümberhindamise jaoks piisavalt pädevaks ning tema väiteid tõsiseltvõetavaiks.