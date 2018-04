Kuressaare tänavuste merepäevade esinejate nimekiri on viimaks paigas. Kontsertprogramm on tihe – kuulajale pakutakse maiuspalasid nagu Marko Matvere, Jaan Tätte ja Liisi Koikson, Sadamasild, Terminaator, Sofia Rubina, Dagamba, Sõpruse Puiestee ja Getter Jaani.

Festivalipäevadel toimuvad lisaks Merelava kontsertidele laat, mõttekoja arutelud, sisse on seatud lasteala, mess, esinevad tänavakunstnikud ja näeb-kuuleb palju muud.

Kolmepäevane festival avatakse neljapäeval, 9. augustil avatseremooniaga Merelaval, kus Sofia Rubina ja Siim Aimla bänd peaksid korraldajate hinnangul panema ka tagasihoidlikuma eestlase kaasa laulma.

Festivali teisel õhtul on üle aastate Saaremaal kolmekesi ühel laval Marko Matvere, Jaan Tätte ja Liisi Koikson. Pärast ilmareisi ei ole Marko ja Jaan Saaremaal ühele lavale kokku juhtunud, sel korral tähistatakse Marko juubelit kontserdiga „50 ringi“. Naeru, lihtsust ja igatsust pakub Marek Sadam ja ansambel Sadamasild, kelle loomingut on nimetatud ka muusikaalseks teraapiaks. Reedese kontsertprogrammi lõpetab Terminaator.

„Terminaatori jaoks on Saaremaa olnud alati eriline – lisaks sellele, et olen kõik oma lapsepõlve suved veetnud Sõrves, on ka bänd korduvalt teinud Saaremaal bändi laagreid, kirjutanud hulganisti loomingut ja salvestanud uut materjali,“ rääkis Jaagup Kreem.

Eelmise aasta Merepäevade publik võttis Termika vastu palavalt, nagu saarlastele kohane. „Bänd nautis laval igat hetke ja ei jõua ära oodata, millal uuesti sellel suurüritusel mängida saame,“ rääkis Kreem.

Laupäeval, 11. augustil toob rokenrolli ja disko ühendavad noodid festivalile Sõpruse Puiestee. Lõputseremooniale järgneb Dagamba Lätist. 22. Kuressaare Merepäevadele paneb punkti lasersõu.

„Sõpruse Puiestee tuleb merepäevadele parimate soovidega pakkuda head muusikat ja meelelahutust. Saaremaaga on seotud mõnigi ansambli liige, kes on Kuressaares koolis käinud ja kel on Saaremaal juured,“ ütles Mait Vaik. Kindlasti tulevad tema sõnul esitamisele bändi parimad ja tuntud palad.

Lisaks kolmepäeva kontserdiprogrammile on festivali alal avatud laat, messiala, folgiprogramm, lasteala ja lastelavastused, mõttekoda, toimuvad etteasted Folgiplatsil ja esinevad tänavakunstnikud.

Kuressaare Merepäevade selle aastases mõttekoja tegeletakse mereliste ettekannete ja aruteludega ning festivali teemaga Tuul. Kõneletakse Saaremaa meretuulepargist, tuulikute taastamisest ja mereturismist.

Tuntumad kõnelejad on Mart Jüssi ja Tarmo Soomere. Lisaks ka suhetest tuulepöörises Margus Vaheri ja Kati Tootsiga. Huvitava nurga alt läheneb tuulele rallisõitjate ilmaennustaja M-Spordist Jüri Kamenik. Oma teadmisi saab aga proovile panna mälumängus Meremälu.