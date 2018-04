Liiklustalgute huviorbiidis olid raske jalaga autojuhid

Kevade tulekuga käib kaasas talgute korraldamine ning oma talguid korraldab ka politsei. Eile toimunud liiklustalgutel korrastati ja rahustati liiklust seal, kus kodanikud selleks enim vajadust tundsid.

Kuressaares pöörati tähelepanu nt Smuuli rajoonile, Kelluka ja Kullerkupu tänavale, Marientali teele, Rootsi, Lootsi ja Tallinna tänavale ning Kudjape piirkonnale. Rahvas leidis, et probleemsed kohad on ka Valjalas ja Nasval, Saiklas, Upa–Leisi–Laadjala teel, Käku–Kaarma–Sauvere teel ja Leisi–Orissaare maanteel.

Eile lõunal võtsid politseinikud Anneli Katkosilt ja Urmas Vilukas fookusesse Upa–Leisi maanteel liikuvad sõidukid. “Praegu oleme ainult hoiatusi teinud ja juhtidega vestelnud, kui kiirust kipub paljuks minema, aga üldiselt on õnneks küllalt rahulik olnud,” tõdes Katkosilt. Ta lisas, et hommikul sõideti läbi koolide ja lasteaedade ümbrused, kus tikub olema probleeme parkimisega, seda eriti hommikustel tundidel, kui sagimist on palju.

Uuesti kontrollima



Ilmselt oli seetõttu üheks talgukohaks märgitud ka Saaremaa ühisgümnaasiumi ümbrus. “Päevasel ajal seal suuri probleeme ei ole, silma tuleb peal hoida hommikul ja siis, kui inimesed koolist ja töölt hakkavad tulema. Lähme sel ajal uuesti kontrollima, kui rahvas taas aktiivsemaks muutub,” ütles Vilukas.

Liiklusohtlik punkt oli märgitud ka Posti tänavale Valjalas ehk Valjala põhikooli vahetusse lähedusse. “Meie kooli eest läheb sõidutee läbi. Seal on märgid, mis keelavad läbisõitu, aga märki eiratakse vahel. Põhimõtteliselt läheb sõidutee koolihoovist läbi, kuigi õnneks võib tõdeda, et märgi eiramine on järjest enam erandiks muutumas,” rääkis Valjala kooli direktor Aive Mõistlik.

Valjalas elav Anu Kull tõdes, et aleviku vahel tuleb kiiruseületamist ette pigem õhtutundidel, kuid valdavalt on kohalike sõidustiil rahulik. “Kuigi kooli juures asuva keelumärgi alt sõidetakse küll pidevalt läbi,” lisas ta.

33 probleemset kohta



Kuressaare politseijaoskonna komissar Silvar Rattas ütles, et Saaremaal märkisid inimesed probleemsete kohtadena ära 33 paika. Eile kella 16-ks olid patrullpolitseinikud käinud neist ligi pooltes ning selleks ajaks oli politsei kontrollinud 12 juhti.

Kolme juhi suhtes alustati väärteomenetlust, kahe puhul sõidukiiruse ületamise eest ja ühel juhul juhtimisõiguseta sõitmise eest. “Oleme probleemsetest kohtadest teadlikud ja kindlasti teeme seal pidevat järelevalvet edasi. Olge liikluses tähelepanelikud, arvestage kaasliiklejatega ja pidage kinni piirkiirusest,” ütles komissar Rattas.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul anti teada ka muudest probleemidest, kuid ka sel aastal keskendutakse sarnaselt ülejäänud Euroopaga liigsele kiirusele. “Meie raskemad ajad liikluses on sel aastal veel ees. Enim liiklusõnnetusi juhtub just kevad- ja suvekuudel,” ütles Loigo, kelle sõnul on inimesi, kes ei pea oma rasket jalga ohtlikuks, kuid tunnetavad samas kiiruse ohte oma elukoha ümbruses. “Ei saa olla nii, et ühel tänaval kurdan, teisel vajutan pedaali põhja. Talgud on võimalus käitumist muuta,” lausus Loigo. Liiklustalgud lõpevad täna hommikul.