LUGEJA KIRI: Päev täis nalja, naeru ja kasulikke teadmisi

Möödunud laupäeval kogunesid kodutütred Saaremaa ühisgümnaasiumi auditooriumi, et erialade päeval uusi ja huvitavaid teadmisi saada.



Päevale tegi vahva alguse Mikk Saarela, Zukker Disaini tegevjuht ning hobilt DJ ja õhtujuht. Ta rääkis meile, mis on need olulised punktid, mida tuleks meeles pidada enne, kui üldse kusagile esinema lähed. Tema enda arvates on olulisim siiski ettevalmistus, samuti närvi olemasolu. Närvi puudumisel pidi inimene suhtuma oma esitusse liiga ükskõikselt. Tekst peab olema kuulajatele põnev. Kui nalja teed, peavad seda kõik mõistma. Tähtis on hoida publikuga silmsidet. Teksti telefonist maha lugeda ei ole viisakas. Juttu ei tohi ette vuristada, vaid tuleb teha ka mõttepause. Enne lavale minemist proovi jääda rahulikuks ja mõtle oma tekst rahulikult läbi.

Lohutuseks mainis Saarela meile ka seda, et alati ei saa kõigile meeldida, kuid enamik naudib ikka sinu esitust.

Pärast Mikk Saarela huvitavat loengut jagati meid kahte rühma. Esimest rühma juhendasid Paul-Mark Pihl ja Mart Truu näitetrupist Krevera.

Alustuseks tegime ühe tutvumismängu. Sellel järgnenud mängud sai jagada kolme gruppi. Tähemängudes tuli näiteks A-tähega kuuske joonistada, K-d ja R-i vaiksest tugevamaks muuta ning vastupidi. Õppisime, kuidas oma häält ja keha esinemise juures kõige paremini kasutada ja kontrollida.

Meeskonnamängudes oli põnev kätega seletamine, kus aga tuleb alati arvestada oma partneritega.

Bondi mängus pidi kolmese grupiga erinevaid asju seletama ja jäljendama, näiteks pesumasinat, rösterit, katkist mikserit, lennukit.

Meie juhendajad olid rõõmsameelsed ja julged. Saime palju nalja ja südamest naerda.

Teist rühma juhendas Merily Porovart, kellega tegime ka alustuseks õues ühe tutvumismängu. Temaga koos mängisime samuti James Bondi mängu, kuid õppisime juurde uusi karaktereid. Merily juhendamisel õppisime tundma ka teisi kodutütreid. Rääkisime, kes millega tegeleb ning mis on kellegi lemmiksöök või lemmikjäätis. Selgus, et oleme ikka täitsa erinevad. Pärast, uued teadmised saadud ja mängud mängitud, naasime auditooriumi, sööma saiakesi ja vitamiinirikast õuna. Töötubade läbiviijaid tänati vahvate kinkidega.

Meie jaoks oli see päev väga edukas – saime ju palju uusi sõpru ja huvitavaid teadmisi.

SÜG-i rühm tänab oma juhendajat Merle Priid ja kodutütarde instruktorit Ingrid Paistet selle imetoreda päeva eest!

Eliise Kask (8.a) ja

Hanna Saaretalu (9.b)