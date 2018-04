Meremajanduse keskus sai laevaehituse professori

Sel nädalal asus ametisse TTÜ Eesti mereakadeemia meremajanduse keskuse laevaehituse professor, Kuressaarest pärit Mihkel Kõrgesaar.





Laevaehituse professori ametikoha loomise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse eestvedamine laevaehituse ja laevade hüdrodünaamika valdkonnas. Professor hakkab juhtima erialaseid teadustöid, arendama teadus- ja arendusalaseid teenuseid ning osalema erialases õppetöös.

“See on meie esimene professor Saaremaal ja ka esimene tenuuriraja professor kogu Eesti mereakadeemias,” kommenteeris mereakadeemia direktor Roomet Leiger professori nimetamist.

Suur eesmärk

Vastne professor ise hindab eesootavat tööd väljakutseterikkaks. Üheks suureks eesmärgiks on ta endale seadnud simulatsioonlabori arendamise Kuressaares. “Uute lahenduste kasutuselevõtt eeldab põhjalikku testimist katsetuste ja simulatsioonide teel. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse materjalilabor ja mudelkatsebassein on uute struktuurilahenduste uurimiseks ideaalne kombinatsioon,” leidis Kõrgesaar. “Edasiarendusena siit näen simulatsioonlaborit, kus katseid tehakse juba virtuaalselt. Virtuaalkatsed on kiired, kuid usaldusväärsete simulatsioonide jaoks on vaja ka eksperimentaalset validatsiooni.”

Meremajanduse keskuse juhataja Anni Hartikaineni sõnul on laevaehituse professuuri käivitamine Saaremaal märgilise tähtsusega. „Unistama hakkasime sellest 2010, kui avati väikelaevaehituse õppekava,” tunnistas ta. “Reaalsemaks muutus mõte, kui 2015. aastal väikelaevaehituse kompetentsikeskus toimima sai.“ Hartikaineni sõnul on rõõm, et nad said kogemustega teadlase Saaremaale tagasi tuua.

Kuressaare poiss



Mihkel Kõrgesaar on sündinud Kuressaares 30. oktoobril 1986. Ta koolitee algas Kihelkonna põhikoolis, lõpetas ta aga Kuressaare gümnaasiumi. 2005. aastal suundus Kõrgesaar Tallinna tehnikaülikooli, kus spetsialiseerus laevaehitusele.

2007. aastal valiti ta parimaks laevaehituse tudengiks ja sai stipendiumi BLRT Grupilt. Samal aastal pälvis Kõrgesaar ka Johannes Hindi nimelise stipendiumi Saaremaa omavalitsuste liidult. Aasta hiljem alustas Mihkel Kõrgesaar magistrantuuri Helsingi tehnikaülikoolis, mis nüüd kannab nime Aalto ülikool.

2010. aastal kaitses Mihkel Kõrgesaar oma magistritöö ja jätkas õpinguid doktorantuuris. 2015. aastast alates on Kõrgesaar Aalto ülikooli järeldoktorant.