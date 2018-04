Noored väisasid riigikogu

Riigikogu aseesimees Kalle Laanet ütles, et tegemist oli tavapärase külastusega, kus külalistele tutvustati riigikogu tegevust ja giid andis ülevaate maja ajaloost. “Plaan oligi kutsuda kolm kooli, nüüd on veel ainult Saaremaa ühisgümnaasiumile vaja kutse edastada,” sõnas Laanet. Õpilastel avanes võimalus kohtuda teistegi riigikogu liikmetega ja saada ülevaade nende tööst.



Kuressaare gümnaasiumist (KG) väisas riigikogu 36 inimest, enne neid jõudis ringkäigu teha 26 inimest Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumist. KG 10. klassi juhataja Marit Tarkin ütles, et tegemist oli põneva, silmaringi arendava ja hariva käiguga, mis andis noortele laiema arusaamise poliitikast.

“Tegelikult tuligi välja, et hetkepoliitikast noored väga palju ei tea, mistõttu oli hea, et nad said ülevaate riigikogu töökorraldusest ja vaadata infotundi, kus peaminister Jüri Ratas vastas opositsiooni küsimustele, kas riigikogus on kriis ja segadus või mitte,” naeris Marit Tarkin.