Peapiiskop ostis Vahtraste külla maakodu

EELK peapiiskop Urmas Viilma (fotol) ostis Muhus Vahtraste külas oma perele maakodu ja peab üsna tõenäoliseks Liival asuvas kirikus jumalateenistuste pidamist.



“Oleme viimase paari kuu jooksul Muhu saarde kogu perega juba ära armunud ning oleme väga õnnelikud, et meie suvekodu asub just Muhu saarel,” ütles Urmas Viilma. Tema sõnul oli pere soov leida suvekodu mõnel Eesti lääneranniku saarel, kuhu on hea ligipääs ning kus on toimiv ja aktiivne kogukond. “Seega ei olnud eesmärk leida suvekodu konkreetselt just Muhumaal, kuid nii see asi on nüüd kujunenud,” lausus peapiiskop. Rolli mängis ka hoonete seisukord ja hind.

Peapiiskopi soetatud paarituhande ruutmeetri suurusel kinnistul asub umbes kümme aastat tagasi ehitatud saun koos vajalike abiruumidega ja ööbimiseks paar kämpingumaja. Hooneid, mis ei ole mõeldud elamiseks aastaringselt, saab kasutada ainult suveperioodil.

Urmas Viilma sõnul on ta ise üles kasvanud Sauel, abikaasa aga Pärnumaal külakeskkonnas, mis tähendab, et maalähedus ja loodus on nende jaoks loomulik elukeskkond. “Paraku asub peapiiskopi ametiga kaasas käiv ametikorter Tallinna kesklinnas, mis eriti suveperioodil muutub ahistavaks,” viitas vaimulik. Eriliselt rõõmustab võimaluse üle looduses viibida Viilmade teismeline tütar, kellele meeldib jalgrattaga sõita ja ujuda.

Viilma ütles, et maakodu pakub talle ka võimalust koduaias töötada. Ehkki kalapüügiga pole kirikupeal seni kokkupuudet olnud, loodab ta, et saab nüüd ka sellise võimaluse.

Eks peapiiskop võib astuda julgelt sisse iga EELK vaimuliku juurde ja usutavasti võetakse teda vastu suure ja sooja külalislahkusega. Varasematel aastatel on Viilma saanud küllakutseid ka Saaremaa vaimulikelt. Kuivõrd Muhu saarel olles ei pea enam praamijärjekordade pärast muretsema, muutub küllaminek lihtsamaks.

“Sõpru elab nii Saaremaal kui ka Vilsandi saarel, kus oleme oma sõprade juures veetnud mitmeid päevi juba kahel eelmisel suvel,” märkis Urmas Viilma.

Et peapiiskop võib pidada jumalateenistust ja jutlustada kõigis EELK kirikutes, peab Viilma Liival asuvas kirikus jumalateenistuse pidamist üsna tõenäoliseks.

“Eks Muhu saab olema rohkem kohaks, kus me kogu oma perega puhkame, mis ei välista aga ka kirikus või mujal peapiiskopina osalemist,” sõnas ta.