Sookurg Mati jõudis koju

Sõrve linnublogi andmeil on kodumaale oodatud kurgedega nüüdseks selline lugu, et Hispaanias talvituda eelistav Mati on viimaks kodus Saaremaal.



“Tegi veel tiiru tagasi Sõrve, et kodupaik üle vaadata,” teatas Sõrves elav linnuvaatleja Mati Martinson. Kurg Mati sai endale satelliitsaatja kahe aasta eest suvel justnimelt Sõrves Tammunas.

Mullu suvel Muhus Liival saatja külge saanud Liiva-nimeline kurg veel koju jõudnud ei ole. Rändekaardi andmeil on ta Leedu kohal. Liivagi talvitus Hispaanias.

Samuti Saaremaale naasev kurg Loode võtab asja aga rahulikult. Temagi startis kodu poole Hispaaniast, kuid on praeguseks jõudnud alles Põhja-Itaaliasse.