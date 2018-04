Esimestesse klassidesse 318 avaldust

Saaremaa vallas soovib uuel õppeaastal I klassi minna 318 last. Neist 193 linnakoolidesse ja 125 maakoolidesse.



Enim on soovijaid Kuressaare gümnaasiumisse. Vallavalitsus on KG hoolekogult uurinud klasside täitumuse piirnormi suurendamise võimalust, et kool saaks vastu võtta rohkem lapsi, kuid oma viimasel istungil väljendas hoolekogu selles suhtes eitavat seisukohta. Seega saab KG esimestesse klassidesse 72 last (kolm klassi ja 24 last klassis).

Kuressaare gümnaasiumis ja Saaremaa ühisgümnaasiumis avatakse kolm 1. klassi ja Vanalinna koolis kaks.