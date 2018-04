JUHTKIRI: Õnnetus ei hüüa tulles?

Olete näinud ehitajaid, kes turnivad katusel paljapäi, ilma kiivrita? Muust turvavarustusest ei tasu rääkidagi. Kindlasti on see vaatepilt tuttav nii mõnelegi meist. Ohutusnõuetele vilistavad uljaspead ise arvavad, et mis nendega ikka juhtuda saab – töökogemust ju piisavalt.



Üks teada-tuntud ütlemine kõlab aga, et tegijal juhtub. Võib juhtuda küll, ent tegija saab õnnetusest hoidumisest ise väga palju ära teha. Sellele aga, kes oma ohutusele piisavalt tähelepanu ei pööra, võivad õnnetusse sattumise korral osaks saada vägagi tõsised tagajärjed.

Arenguruumi on selleski osas, et tööandjad töökeskkonna ohutusele piisavalt tähelepanu pööraksid. Statistika näitab, et kuigi töötegijaid oli Saare maakonnas mullu tunamullusest vähem, kasvas tööõnnetuste arv koguni veerandi võrra. 162 tööõnnetust aastas – 38 neist rasked – on nii väikese elanike arvu kohta väga suur number. Vahel õnnetus siiski hüüab tulles. Paraku ei võeta teda õigel ajal kuulda.