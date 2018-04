Kaevetööd kärbivad Kaitseliidu võimalusi

Koguva karjääris sügisel algav kruusakaevandamine võib seada probleemide ette Kaitseliidu, kes on karjääri seni kasutanud laskeharjutusteks.



Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi ütles, et Muhu vallavalitsusega on kokkulepe, mille järgi saab Kaitseliit kuus päeva aastas Koguva karjääri oma harjutuste läbiviimiseks siiski kasutada.

“Need päevad peaksid meile jääma, sealsed kaevandamised ei tohi meie väljaõpet otseselt segada,” lausus ta. “Muidugi oleneb, kui aktiivselt ja millal karjäär töösse läheb, võib-olla tuleb meil mõningaid päevi nihutada.”

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et Koguva karjäär ei ole ametlik lasketiir või laskepaik ja eks Kaitseliit otsib vajadusel uue paiga. “Aga võib-olla on meil perioode, kui karjääris tegevust ei toimu, ja siis saavad nad kokkuleppel mõnel nädalalõpul oma harjutusi läbi viia,” märkis ta. “Kui näiteks purustame aastas 12 000 kanti kruusa, siis võib-olla ei ole vajadust igal aastal sinna tehnikat sisse viiagi. Aga kindlasti ei saa laskmised seal enam olla põhitegevus.”

Havi sõnul Kaitseliidul varuvarianti eriti pole, kuna Koguva karjääris on kasutatud miinipildujaid, tankitõrjerelvi ja pikamaapüsse. “Kui meilt Koguva ära võetakse, peame hakkama käima neid asju tegemas Kaitseväe keskpolügoonil,” selgitas malevapealik. “Meie jaoks on see väga suur probleem, kõige hullem on selle juures kaitseliitlaste vaba aeg. Peame sõitma kaheksa tundi sinna, et oma laskeharjutused ära teha, ja siis kaheksa tundi tagasi. See on tohutu ajakulu.”

Liitmäe ütles, et vallal on karjääris kaevandamise luba 2015. aastast, kuid kõigi vajalike dokumentide ja tingimuste kooskõlastamine võttis aega. “Üheks tingimuseks oli, et selle osa, mis teedevalitsusel kunagi kaevandamata jäi, saab vald kasutusele võtta ning see oli kohalikele elanikele vastuvõetav ja kompromiss.”

Nüüd otsib vald hanke korras tegijat, kes kaevandatavat materjali purustama hakkab. Materjali hakatakse kasutama kohalike teede parandamiseks ja ehitustöödel. “Kokku on lepitud, et suvekuudel ei toimu seal mingisugust majandamist,” lisas ta.