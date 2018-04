Käsitöömeistrid tõid oma värvikireva kraami näitusele

Kolmapäeva pärastlõunal Sakla seltsimajas avatud käsitöönäitusel eksponeerib oma loomingut paarkümmend käsitöömeistrit Saklast, Valjalast ja ka teistest piirkonna küladest.





Näituse üks korraldajaist, Sakla raamatukogu juhataja Agnessa Sepp ütles, et näitusele toodud esemed on kõik kõrge kunstiväärtusega ja praktilise kasutusalaga.

“Teisipäeval üllatas mind rabavalt Tõnija kandi noormees Aare Kirr, kes tõi siia ukuleled, mida ta on kolm aastat meisterdanud. Kõik tema pillid on väärispuidust tehtud. Need on hääles ja pilkupüüdvad. Saialaadal lubas meister publikule nende pillidega ka esineda,” rääkis Agnessa.

Väga omapärased on Heldor Maripuu pallipaelast tehtud saunanuustikud. Mati Kreis on näitusele toonud omavalmistatud korve ja luudasid.

Ly Põlluäär Valjalast on välja pannud mitu paari kihelkondade pärimusmustrilisi kindaid ja vaiba. Näputööd on ta oma sõnul teinud juba lapseeast saati. Eriti meeldib Lyle teha rahvariideid ja kaltsu­vaipasid. “Koju midagi seisma ei jää. Soovijaid on palju,” tundis meister heameelt, et tema kootud asjad kaubaks lähevad.

Näitusmüüki hinnates ütles Ly, et väljapanek on ilus ja hästi värvikirev.

Valjala tööpaja juhataja Malle Raamat tõi oma rikkalikust kollektsioonist Saklasse siidsalle, Muhu tikandis pätte ja vöid, paberist punutud korve, õnnitluskaarte, portselanmaale ja muid esemeid.

Kaheksa aastat tagasi Sakla kuldpagari tiitliga tunnustatud Malle Kreisilt on näitusel väljas salle, vaipu ja toolidele sobivaid istumisaluseid. “Näitus on tore. Siin saab näha, mida teised on teinud. Väga palju ilusaid asju on seekord väljas,” jäi käsitöömeister väljapanekuga rahule.

Näitusmüük jääb avatuks 12. maini, mil toimub 15. Sakla saialaat.