Eile kogunenud Saaremaa vallavolikogu linnakodaniku komisjonile esitati Kuressaare linna teenetemärkide saamiseks viis taotlust.

Kui varemalt on teenetemärgi otsuse teinud linnavolikogu, siis nüüd on see linnakodaniku komisjoni pädevuses. Teenetemärk antakse üle linna sünnipäeval, 8. mail ja tunnustuse saaja nimi kantakse linna auraamatusse.

Kalendriaasta vältel võib välja anda kaks teenetemärki.