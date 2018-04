Nasva Särg kutsub võistuõngitsemisele

Järgmisel laupäeval, 28. aprillil toimub avatud sadamate päeval Nasva sadama kail särjepüügivõistlus Nasva Särg.



Võistluse üks korraldajaid Aivar Sõrm ütles, et paari tunni jooksul võivad Nasva sadama kail särjepüügis mõõtu võtta kõik huvilised.

“Ala on piiratud, et olukord oleks kõigil ühesugune,” selgitas ta. “Sööt on iga mehe enda valik – on see siis uss, tõuk või leivapuru. Püük on käsiõngega, kõik seisavad kõrvuti kai peal, vette ei minda ja paati kasutada ei tohi. Paremad selgitatakse väljapüütud särgede kaalu järgi. Kui peaks juhtuma, et kaks meest on tõmmanud välja kaalu järgi sama palju, siis saab paremuse selgitamisel määravaks püütud kalade arv.”

Aivar Sõrm ei usu oma sõnul, et huvilisi tuleks rohkem, kui kai peale ära mahub, sest kõige parem särjeaeg peaks selleks ajaks läbi olema.

“See võistlus on seotud sadamate päevaga ja muul ajal oleks tekkinud lihtsalt küsimus, kes selle korraldamise oleks oma peale võtnud,” märkis ta. “Kui oleks selle võistluse teinud kõige paremal särje liikumise ajal, kui ilusa ilmaga on sajad ja sajad mehed õngega jõe ääres, siis polnuks seda võimalik hallata. Aga midagi nüüd ikka saab. Eesmärk ei ole särge tonnide kaupa välja püüda, vaid pigem on tegu meelelahutusliku jõukatsumisega. Ja kaks tundi on paras aeg, sest osa on lapsed ja neile muutuks pikem võistlus koormavaks.”