PILTUUDIS: Kihelkonnal nüüd uus teenus- ja noortekeskus

Kihelkonna rahvamajas avati neljapäeva päeval pidulikult teenuskeskuse ja noortekeskuse Pind ruumid.





Kohalolnud paarikümne külalise hulgas olid ka valla esindajad. Vallavolikogu esimees Tiiu Aro soovis uutele keskustele edu ja jõudu. Vaimulik Rene Reinsoo kinkis teenuskeskuse juhatajale Eveli Aidale Kihelkonna koguduse lipu ja lauatennisepallid. Kõik huvilised said maja peal tutvumistuuri teha, lisaks pakuti kooki ja kohvi ning oli võimalik mängida lauatennist ja koroonat.

Samas sai näha ka värskelt ilmunud Kihelkonna laulupeo noodivihikut, mis on mõeldud 21.–22. juulil toimuval Kihelkonna laulupeol osalevatele lauljatele. Üks korraldajaist Indrek Koppel ütles, et noodivihikus on kõik repertuaari tulevad laulud ja nende noodikogu. Koppeli sõnul peaks suvisel üritusel osalema 300 lauljat.