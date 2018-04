Saare maakonnas saab tuleohutuks 17 majapidamist

Projekti “500 kodu tuleohutuks” raames on päästeamet ühes kohalike omavalitsustega välja valinud Saare maakonnas praeguse seisuga 17 kodu. Neist kuus asub Saaremaal, kolm Muhus ja kaheksa Ruhnus. “See on see arv, kust me alustame,” ütles Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Viktor Saaremets. “Kindlasti ei ole tegemist lõpliku numbriga.”



Kui palju neist tehtud saab, sõltub Saaremetsa sõnul lõpuks paljuski sellest, kui kalliks tööd kodudes lähevad ja kas 2019. aastaks projekti rahastusse näiteks KOV-ide poolt panust juurde tuleb. “Mõnes kodus on tegevused kindlasti mahukamad, vaja on näiteks küttekolle taastada ja elektrisüsteem välja vahetada, mõnes kodus saab vähemaga hakkama,” nentis ennetusbüroo juhataja. “Kindlasti hoiame silmad lahti ning kui tekib kodusid ja vajadusi juurde, siis projekt kestab ikkagi kaks aastat,” kinnitas ta.

Riik paneb projekti 1,5 miljonit eurot, omalt poolt panustavad ka kohalikud omavalitsused ise. Tuleohutusprojekt keskendub küttekollete korrastamisele, kuna korrast ära küttekolded on päästeameti andmetel üks neljast kõige olulisemast eluhoonete tulekahjude põhjusest. Lisaks tehakse elektrisüsteemide uuendamistöid, parandatakse korstnaid, aga luuakse ka erilahendusi puuetega inimestele.

Keskmine maksumus ühe kodu korda tegemiseks on arvestuslikult 3500 eurot. Projekti käigus korrastatavad kodud valib päästeamet välja koostöös kohalike omavalitsustega.