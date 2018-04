Saaremaa politsei saab elektrišokirelva

Politsei- ja piirivalveamet sai kätte esimesed elektrišokirelvad, üks elektrišokirelv on ette nähtud ka Kuressaare politseijaoskonnale.



Politsei- ja piirivalveameti eriettevalmistuse juhtivinstruktor Hannes Haav ütles BNS-ile, et esimese hankelepinguga soetatud taserid koos moonaga on kohale jõudnud ning lähiajal saabuvad ka kabuurid. Mai keskpaigas alustab politsei instruktorite ja seejärel reageerivate jõudude koolitamisega. Koolitused kestavad olenevalt puhkustest ja graafikutest tõenäoliselt suvekuude lõpuni.

Politsei- ja piirivalveamet allkirjastas veebruari keskel lepingu 35 Taser X2 tüüpi elektrišokirelva ehk taseri ostmiseks. Hankelepingu maht oli 191 225 eurot.

Elektrišokirelva standardi kohaselt peab relvadel olema kaks lasersihikut. Hangitavad relvad on kahelasulised ehk neile saab korraga kinnitada kaks padrunit. Iga elektrišokirelvast tehtav lask kantakse relvas olevasse elektroonilisse logisse.

Samuti võimaldab uus relv erinevalt teistest elektrišokirelvadest teha sädemetesti nii, et padrunid on juba relva küljes. Tegu on lasueelse hoiatusega, kus ründaja näeb elektrišokirelva sinist elektrisädet ja saab veel viimase võimaluse rünne lõpetada.

Taserit võib kasutada tulirelva asemel olukordades, kus inimelu on ründe tõttu ohus. Elektrišokirelvad on kasutusel ka vanglateenistuses, kus neid võib kasutada gaasi või nuia asemel.